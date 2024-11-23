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أخبار مصر

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

 مع اختتام مؤتمر الأطراف COP29، تزايدت الدعوات إلى تفعيل دور القادة الدينيين في تنفيذ القرارات المتخذة ومواجهة التحديات المناخية الملحة.

وقد حثت العديد من المنظمات البيئية والدينية القادة الدينيين على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة، وتشجيع أتباعهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة. 

 

دور القادة الدينيين في دفع الأجندة المناخية العالمية قدمًا

كما طالبت هذه المنظمات بضرورة أن يكون للقادة الدينيين دور محوري في دفع الأجندة المناخية العالمية قدمًا، ودعم الجهود المبذولة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وشددت الحملة العالمية "أمة لأجل الأرض" على أهمية تضافر الجهود الدينية والمجتمعية لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة أن الإيمان والدين يمكن أن يكونا قوة دافعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض.

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