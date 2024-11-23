دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29

مع اختتام مؤتمر الأطراف COP29، تزايدت الدعوات إلى تفعيل دور القادة الدينيين في تنفيذ القرارات المتخذة ومواجهة التحديات المناخية الملحة.

وقد حثت العديد من المنظمات البيئية والدينية القادة الدينيين على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة، وتشجيع أتباعهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

دور القادة الدينيين في دفع الأجندة المناخية العالمية قدمًا

كما طالبت هذه المنظمات بضرورة أن يكون للقادة الدينيين دور محوري في دفع الأجندة المناخية العالمية قدمًا، ودعم الجهود المبذولة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وشددت الحملة العالمية "أمة لأجل الأرض" على أهمية تضافر الجهود الدينية والمجتمعية لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة أن الإيمان والدين يمكن أن يكونا قوة دافعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا