إجراء 56 عملية بوحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا بسوهاج

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام فى تنفيذ 56 عملية قسطرة قلبية بالتنسيق مع معهد القلب بقيادة الدكتور محمد خليفة، وفي إطار التكامل البناء وتكاتف الجهود الذي تسعى إليه مديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتور عمرو دويدار في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية ومعهد القلب لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

الدكتور عمرو دويدار وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام تقدم ملحمة طبية

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام قد نفذت 56 عملية ما بين قسطرة تشخيصية وقسطرة علاجية داخل المستشفى، مشيرا إلى جهود فريق القسطرة بمعهد القلب وبالتنسيق مع الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة والدكتور أحمد صابر عواجة مدير مستشفى طهطا العام، حيث قدم ملحمة طبية داخل القسم في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وكيل صحة سوهاج افتتاح الوحدة فى إطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأكد الدكتور وكيل صحة سوهاج على تنفيذ توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة القضاء على الحالات بقوائم الانتظار بالمستشفى والتيسير على المواطنين لحصولهم على مثل تلك العمليات الجراحية داخل المحافظة من خلال عقد الشراكات البناءة بين المديرية ومعهد القلب.

وأضاف" دويدار" إلى أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام يتم دعمها بصورة دورية بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتنفيذ مثل تلك العمليات الحرجة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد صابر عواجة مدير المستشفى سعيًا من الجميع للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة عامة وداخل مستشفى قنا العام خاصة.

الدكتور محمد خليفة مدير معهد القلب يتم توزيع الحالات طبقا للفحص وبالتنسيق مع الكوادر

فيما أوضح الدكتور محمد خليفة مدير معهد القلب والمشرف العام على وحدة قسطرة القلب بمستشفى مؤكدا على أن افتتاح الوحدة جاء تنفيذا لمبادرة التقليل من قوائم الانتظار، من خلال وضع خطة شاملة يتم من خلالها فرز الحالات المرضية وفقًا للحالة الصحية لكل منهم، والعمل على توزيعها عبر المعهد والمستشفى ثم تكليف الكوادر الطبية بإجراء تلك العمليات فى الأماكن المحددة والتى تم إخطار المريض بها من خلال السيستم الوزارى.

احمد صابر يقدم شكرة لكل من ساهم فى افتتاح وحدة قسطرة القلب

وكيل صحة سوهاج فى افتتاح وحدة قسطرة القلب بطهطا

وتقدم الدكتور أحمد صابر عواجه بالشكر والتقدير لمن ساهم في الدفع نحو نجاح وحدة القسطرة وفريق العمل بقيادة الدكتور محمد خليفة رئيس قسم القلب ورئيس وحدة القسطرة القلبية وفريق الأخصائيين ومشرفى التمريض بالوحدة على إسهاماتهم الملموسة.

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