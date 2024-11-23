السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الأقصر: تدريب 25 ميسرة ببرنامج "لا أمية مع تكافل"

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم استكمال تدريب 25 ميسرة من الميسرات التابعات لبرنامج "لا أمية مع تكافل" والتي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار فرع الأقصر.

لا أمية مع تكافل


وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن التدريب تناول الحقيبة التعليمية الجديدة المصممة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم تدريب الميسرات عليها وذلك بهدف المشاركة الفعالة في القضاء على الأمية فى مصر من خلال محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة ليكونوا متعلمين يجيدون القراءة والكتابة والمعارف الأساسية التى تساعدهم فى مختلف مناحي الحياة اليومية، إلى جانب التمكين الاقتصادي لـ 20% من خريجي المبادرة من خلال فرص التشغيل والمشروعات الصغيرة.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف محو أمية أسر برنامج «تكافل».

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر تعليم الكبار لا أمية مع تكافل تضامن الاقصر وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

مواد متعلقة

الدوسري في مواجهة محمد شريف، موعد مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

سيدة كولومبيا الأولى تغادر الأقصر والمحافظ يهديها قناع الفرعون الذهبي (صور)

محافظ الأقصر يفتتح مسجد النور بجزيرة العوامية بعد التجديد (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

كنز جديد في مصر، خبير يكشف عن مشروع بديل للسولار يقلل أزمة الوقود

آخر معركة تخوضها إسرائيل، توفيق عكاشة يكشف علاقة حرب غزة بنهاية العالم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس نجل زوجة الشيف الشربيني لعامل دليفري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

معنى ضير، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

المزيد
الجريدة الرسمية