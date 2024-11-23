تضامن الأقصر: تدريب 25 ميسرة ببرنامج "لا أمية مع تكافل"

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم استكمال تدريب 25 ميسرة من الميسرات التابعات لبرنامج "لا أمية مع تكافل" والتي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار فرع الأقصر.

لا أمية مع تكافل



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن التدريب تناول الحقيبة التعليمية الجديدة المصممة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم تدريب الميسرات عليها وذلك بهدف المشاركة الفعالة في القضاء على الأمية فى مصر من خلال محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة ليكونوا متعلمين يجيدون القراءة والكتابة والمعارف الأساسية التى تساعدهم فى مختلف مناحي الحياة اليومية، إلى جانب التمكين الاقتصادي لـ 20% من خريجي المبادرة من خلال فرص التشغيل والمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف محو أمية أسر برنامج «تكافل».

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