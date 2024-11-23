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عمومية الترايثلون تعتمد فوز قائمة أحمد ناصر بالتزكية اليوم

أحمد ناصر، فيتو
أحمد ناصر، فيتو

 تعقد اليوم السبت، الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون، اجتماعا هاما بمقر مجمع حمام السباحة في ستاد القاهرة بمدينة نصر، لاعتماد فوز قائمة أحمد ناصر التزكية في الانتخابات التي كان مقررا إقامتها اليوم.

وينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون في الـ3 عصرا، بمقر مجمع حمام السباحة الأولمبي.

 

قائمة أحمد ناصر

 وحسمت قائمة أحمد ناصر فوزها في انتخابات اتحاد الترايثلون بالتزكية، لتتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

 

وتضم قائمة أحمد ناصر كل من:

الرئيس: أحمد ناصر

نائب الرئيس: أحمد حسام الدين

الأعضاء: محمد عبد المنعم - ياسر حسني - نادية صبحي - إيمان حسن - نيفين سعد.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون

 وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون 8 هيئات، وهي: المؤسسة العسكرية بالسويس - المؤسسة العسكرية بالهايكستب - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية - طلائع الأسطول البحري - الإسكندرية للبترول - النصر الرياضي -  البنك الأهلي - الشرقية للدخان.

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الترايثلون الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون اتحاد الترايثلون أحمد ناصر محمد عبد المنعم

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