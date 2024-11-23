ليفربول يغرد في الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى اليوم السبت عقب انتهاء أجندة المباريات الدولية الأخيرة، والتي شهدت تأهل منتخب إنجلترا للمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

1. ليفربول 28 نقطة

2. مانشستر سيتي 23 نقطة

3. تشيلسي 19 نقطة

4. آرسنال 19 نقطة

5. نوتينغهام فورست 19 نقطة

6. برايتون 19 نقطة

7. فولهام 18 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

9. أستون فيلا 18 نقطة

10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة

11. برينتفورد 16 نقطة

12. بورنموث 15 نقطة

13. مانشستر يونايتد 15 نقطة

14. وست هام يونايتد 12 نقطة

15. ليستر سيتي 10 نقاط

16. إيفرتون 10 نقاط

17. إبسويتش تاون 8 نقاط

18. كريستال بالاس 7 نقاط

19. وولفرهامبتون 6 نقاط

20. ساوثهامبتون 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد تشيلسي - 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بورنموث ضد برايتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

آرسنال ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3



مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

وعلي صعيد آخر يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12 ويليه محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة بـ 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

2- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

2- كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

3- كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

4- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 6 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 5 أهداف

5- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 5 أهداف

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