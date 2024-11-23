بعد 13 يومًا من البحث، العثور على جثة الشاب فارس داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية في الأقصر من العثور على جثمان الشاب فارس سلطان داخل حفرة عمقها 30 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار خلسة بناحية جبل المحاميد بحري بمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي، وذلك بعد 13 يومًا من البحث.

أحداث الواقعة



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بمصرع شاب يدعى “فارس.س.ع”، يبلغ من العمر 24 عامًا مقيم بناحية أرمنت الحيط غرب الأقصر، وألقى ضباط مباحث أرمنت القبض على 6 آخرين لتورطهم في التنقيب عن الآثار وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يوما مع مراعاة التجديد.

وزارة الداخلية

كان وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إن مصدر أمنى أوضح أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يتضمن إستغاثة أحد المواطنين لاستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذى لقى مصرعه إثر إنهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر ترجع حقيقته إلى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من «مزارع» بإنهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتم ضبط 6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلغ" لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة

غير مشروعة وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأشارت إلى أنه تبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية بقطر 2 متر، وعمق حوالى 30 مترا، نتيجة إنهيار التربة عليه وقد قامت قوات الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة أستخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة، كما وافقت النيابة العامة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة.



وذكرت الداخلية في بيان لها أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

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