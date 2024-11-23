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سياسة

العربية لحقوق الإنسان تعقد اليوم حلقة نقاشية للحد من عقوبة الإعدام في العالم العربي

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيتو

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي"، اليوم السبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

تقليص عقوبة الإعدام 
 

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلون بالقانون والإعلاميون وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .


تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

عقوبة الإعدام في الوطن  العربي 

تأتي هذه الفعالية لتفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.


من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

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المنظمة العربية لحقوق الانسان العربية لحقوق الانسان الحد من عقوبة الإعدام

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