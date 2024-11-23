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مصرع موظف دهسه قطار الصعيد حال عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج

مصرع موظف صدمه قطار
مصرع موظف صدمه قطار فى سوهاج، فيتو

لقى موظف مصرعه صدمه قطار القاهرة أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدراجته البخارية بنطاق مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع موظف صدمه قطار بمركز جرجا 

وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا  أثناء مرور القطار روسي مكيف “القاهرة - أسوان ” دائرة القسم اصطدم بدراجة بخارية بسوهاج قيادة “عبد الصمد ع ا ع”، 46 عاما- موظف، مقيم مركز جرجا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلي وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام  
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
وانتقل على الفور مباحث المركز، حيث أفاد خال المتوفى “صلاح الدين ع ع”، 59 عاما- موظف، مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

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التحقيقات السكة الحديد اللواء صبرى عزب صدمة قطار مستشفي جرجا العام نفي الشبهة الجنائية مصرع مركز شرطة جرجا محطة سكة حديد

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