مصرع موظف دهسه قطار الصعيد حال عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج

لقى موظف مصرعه صدمه قطار القاهرة أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدراجته البخارية بنطاق مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع موظف صدمه قطار بمركز جرجا

وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا أثناء مرور القطار روسي مكيف “القاهرة - أسوان ” دائرة القسم اصطدم بدراجة بخارية بسوهاج قيادة “عبد الصمد ع ا ع”، 46 عاما- موظف، مقيم مركز جرجا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلي وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وانتقل على الفور مباحث المركز، حيث أفاد خال المتوفى “صلاح الدين ع ع”، 59 عاما- موظف، مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا