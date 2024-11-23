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رياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي بالتتش بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

تدريبات الأهلي،فيتو
تدريبات الأهلي،فيتو

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، خوض مران استشفائي للاعبين عقب المباراة لذلك توجهت حافلة الفريق إلى ملعب التتش عقب المباراة.

وتحدث كولر مع اللاعبين عن إهدار الفوز أمام الاتحاد.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

فيما أحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87. 

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري كل من: ‏مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

 

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط. 

 

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