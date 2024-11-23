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رياضة

بمقطع فيديو، القادسية يهين النصر "العالمي" بعد الريمونتادا التاريخية بالدوري السعودي

فريق القادسية،فيتو
فريق القادسية،فيتو

تعرض فريق النصر للخسارة أمام نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

وعلق حساب نادي القادسية الرسمي عبر تيك توك بفيديو بكلمات مثيرة حيث قال بالمقطع:" اقعد مكانك واحترم نفسك".. بص ولا أسمع نفس".

@fcqadsiah قعدهم جوليـان وفرحنا 🤩❤️#النصر_القادسية #دوري_روشن_السعودي ♬ الصوت الأصلي - نادي القادسية السعودي

 

وافتتح التسجيل للنصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32.

لكن نادي القادسية أفسد احتفال وفرحة قائد نادي النصر وزملائه بالهدف، ورد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، المكسيكي جوليان كينونيس والجابوني بيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقتين (37، 50) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألأول بارك" بالعاصمة الرياض.

 

 

وتوقف رصيد نادي النصر بعد هذه الهزيمة عند 22 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل واصل نادي القادسية سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن "العالمي" بفارق الأهداف.

 

تشكيل النصر لمواجهة القادسية 

وبدأ النصر أمام القادسية كالتالي:

ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية في المركز الخامس برصيد 22 نقطة أيضا.

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