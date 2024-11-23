السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (إنفوجراف)

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي جائزة يوسف شريف رزق الله جائزة نجيب محفوظ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ

اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لفيتو عن الكينج قبل رحيله

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين

زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

اليوم، إجراء تحليل مخدرات لنجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة الدهس

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو)

منوعات

المزيد

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية