فازت بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة، معلومات عن اللبنانية دياموند بو عبود

توجت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجمة اللبنانية دياموند بو عبود بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها المعنون بـ«أرزة».

وقبل «أرزة» قدمت دياموند أبو عبود ما يقارب من الـ30 عملًا سينمائيًّا وتليفزيونيًّا حظيت كثير منها بمشاركات عالمية، منها فيلم “القضية 23”، الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وشاركها بطولته النجم الفلسطيني كامل الباشا والنجم اللبناني عادل كرم، والفيلم البلجيكي IN SYRIA من إخراج فيليب فان ليو، وشاركتها بطولته النجمة الفلسطينية هيام عباس.

وحصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي، وتقاسمت بطولته مع أحمد حاتم.

ونستعرض أبرز معلومات عن نجمة القاهرة السينمائي دياموند بو عبود:

دياموند بو عبود هي ممثلة لبنانية تمكنت من تصدر الصفوف الفنية الأولى بين نجمات جيلها سواء على المستوى التمثيلي أو الإنتاجى.

دياموند بو عبود من مواليد 8 سبتمبر 1978 وتبلغ من العمر 46 عامًا.

ولدت في بيروت بلبنان ودرست المسرح والسينما، مما أهلها لدخول عالم التمثيل

بدأت مشوارها الفني عام 2001 وقدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون.

من أهم أعمالها السينمائية: "قضية رقم 23"، "أصحاب ولا أعز"، و"بيروت 6:07"، والتلفزيونية:"البحث عن صلاح الدين" و"The Fixer"

متزوجة بالفنان والمطرب والممثل المصري هاني عادل صاحب فرقة وسط البلد.



فيلم أرزة

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.

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