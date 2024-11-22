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ثقافة وفنون

«أبو زعبل89» يحصد 3 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائى الـ45

ابو زعبل.فيتو
ابو زعبل.فيتو

فاز  الفيلم المصري "أبو زعبل"، والمشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائى بثلاثة جوائز ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

وحصد جائزة افضل فيلم وثائقي طويل، كذلك جائزة أفضل فيلم تسجيلي وجائزة من مسابقة أسبوع النقاد.

وشهد فيلم "أبو زعبل" إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية، ونفدت تذاكره بالكامل، خلال عرضه أمس واليوم، ما دفع إدارة المهرجان إضافة عرض جديد للفيلم استجابة لرغبة الجمهور.

 

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة عن استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.


وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

 

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