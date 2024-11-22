الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مواعيد المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين

مقابلات محامين بالجدول
مقابلات محامين بالجدول العام، فيتو

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، يوم الأحد المقبل الموافق 24/11/2024، ويوم الإثنين 25/11/2024، ويوم الأربعاء 27/11/2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (البدلة الكاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقابلات محامين الجدول العام نقابة المحامين المحامين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

التعليم تكشف حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لأول ديسمبر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة دهس عامل الدليفري

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

إمام عاشور يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

منوعات

المزيد

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

المزيد

انفوجراف

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

وصايا الرسول لصحابته في كتب الأحاديث الصحيحة

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

المزيد
الجريدة الرسمية