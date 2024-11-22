الأهلي يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري بالشوط الأول وركلة جزاء ضائعة

انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري كل من: ‏مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".



خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي

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