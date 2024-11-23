الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة نارية.. الأبيض يسعى لكسر عقدة أبناء بور سعيد بالدوري.. والقلعة البيضاء تتفوق في تاريخ المواجهات والقيمة السوقية

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل موقعة الغد في الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 109 مباريات في جميع البطولات.

استطاع الزمالك الفوز في 60 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 23 مباراة وحسم التعادل 26 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 157 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 86 هدفًا.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

علي خليل الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك والمصري

يعد علي خليل نجم الزمالك السابق الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك والمصري بجميع البطولات برصيد 11 هدفا.

الزمالك

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبان في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو.

الزمالك يسعى لكسر عقدة المصرى فى الدوري

ويسعى فريق الزمالك لكسر عقدة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

حيث فاز المصري على الزمالك فى الموسم الماضي ذهابا وإيابا بالدورى الممتاز بخلاف أن الزمالك لم يفز على المصرى فى الدوري خلال آخر 5 مواجهات.

واخر 3 مواجهات جمعت الزمالك والمصري بالدوري الممتاز انتهت جميعها بفوز المصري بنتائج 2-1، 1-0، 3-2.

ناصر منسي يستمر في قيادة هجوم الزمالك أمام المصري

يستمر ناصر منسي في قيادة هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمعهما غدا في الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك استقر على استمرار ناصر منسي مهاجما للفريق للمباراة الثانية على التوالي بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وشارك ناصر منسي أساسيا في مباراة الزمالك وسموحة الماضية واستطاع تسجيل هدف في الدقائق الأولى من المباراة.

وسجل ناصر منسي هدفين في مباراتين بالدوري الممتاز أمام كل من البنك الأهلي وسموحة.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا