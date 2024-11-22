الكرة النسائية، المصري يفوز على اتحاد بسيون بهدف دون رد

الكرة النسائية، فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على مضيفه فريق اتحاد بسيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب اتحاد بسيون ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم بقيادة نورهان محمد سالم.

مباراه المصري واتحاد بسيون



أحرزت سهام شعبان لاعبة منتخب مصر للشابات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الثاني للمباراة التي شهدت تألق الحارسة هبه محمد.

تشكيل المصري امام اتحاد بسيون



مثل المصري في المباراة هبه محمد لحراسة المرمى، هالة المحمدي، رحمه نجيب، فرح يوسف، مها غريب ضاحي لخط الظهر، ياسمينا عصام، فرح احمد ياسين، سهام شعبان بركات لخط الوسط، رغدة بدر الدين، أسماء عماد، رقية احمد لخط الهجوم.



يذكر أن الجهاز الفني للمصري يقوده حسام حمادة، مديرًا فنيًا، محمد السيد متولي، مدربا مساعدا، محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، رضوى أحمد للعلاج الطبيعي، عادل المحروقي مسئولًا ماليًا وإداريا.

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