بيراميدز يقلب الطاولة أمام البنك الأهلي ويسجل هدفين في دقيقتين

سجل بيراميدز هدفين في شباك البنك الأهلي خلال دقيقتين؛ ليحول تأخره لتقدم بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 50 لصالح بيراميدز، ثم أضاف الثاني صديق أوجولا بالدقيقة 52.

وسجل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي مدافع الفريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوب، هشام صلاح

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيد سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا