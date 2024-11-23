السبت 23 نوفمبر 2024
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انفوجراف

أصدرت أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت.. معلومات عن المحكمة الجنائية الدولية (إنفوجراف)

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 

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أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت الجنائية الدولية جرائم الابادة الجماعية

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