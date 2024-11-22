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رياضة

القادسية يفوز على النصر 2-1 ويوقف انتصاراته بالدوري السعودي (صور)

النصر والقادسية
النصر والقادسية

تعرض فريق النصر للخسارة أمام نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

افتتح التسجيل للنصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32، فيما تعادل جوليان أندريس للقادسية في الدقيقة 37، قبل أن يسجل المهاجم الجابوني هدف فوز القادسية بالدقيقة 50.

تشكيل النصر لمواجهة القادسية 

وبدأ النصر أمام القادسية كالتالي:

ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية في المركز الخامس برصيد 22 نقطة أيضا.

 

 

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