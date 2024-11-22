كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القادسية، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

تشكيل النصر لمواجهة القادسية

وجاء تشكيل النصر أمام القادسية كالتالي:

وكان النصر قد فاز في آخر مباريات الفريق قبل فترة التوقف الدولي، على الرياض، بهدف دون رد، ويستهدف الاقتراب أكثر نحو مقدمة جدول الترتيب.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية خامسًا برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في آخر مبارياته قبل التوقف على الفيحاء، بهدفين دون رد.

موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

وتقام مباراة النصر والقادسية، مساء اليوم الجمعة، الموافق 22-11-2024، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق مباراة النصر أمام القادسية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري عام 2021، عندما فاز القادسية على النصر 1-0، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية أمامهم.

منذ موسم 2011/12، لم يخسر النصر أي مباراة على أرضه أمام القادسية في الدوري السعودي.

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