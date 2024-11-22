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ثقافة وفنون

تعرف على موعد ومكان عزاء عادل الفار

عادل الفار
عادل الفار

 قررت أسرة الفنان الراحل عادل الفار إقامة عزائه غدا السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

توفى أمس الخميس الكوميديان الراحل  عادل الفار بعد صراع طويل مع المرض.

في هذا السياق ترصد "فيتو" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية والأغاني التي اشتهر بها الفنان الراحل عادل الفار.

تعد أغنية، فاكرين "مين سرق العمود".. و"هوبا تيتو مامبو"، من أشهر أعماله الفنية التي صنعت تاريخه وساهمت في شهرته.

عادل الفار يعد واحد من أشهر المنولوجستات في مصر، وقدم العديد من الألبومات، وشارك في أكثر من فيلم سينمائي.

 

بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.


قال الفنان الراحل في تصريحات سابقة، إنه منذ ظهوره على الساحة الفنية، كان حريصًا على التواجد كل عام بألبوم نكت ومونولوج، واستطاع من خلال هذه الألبومات تحقيق تواجد وجماهيرية بالشارع المصرى، مضيفًا أنه منذ انتشار مواقع الإنترنت المختلفة، توقف حال رجال المونولوج وهو أحدهم.


وتابع الفار بقوله: "مواقع الإنترنت خربت بيتى، وجعلت منتجي فن المونولوج يتوقفون عن الإنتاج، بسبب سهولة تسريب ألبومات النكت عبر المواقع المختلفة".


 على الجانب الآخر قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.
 

وأعلن مصطفى كامل وفاة الفنان عادل الفار مساء أمس الخميس، بعد صراع من المرض، حيث كان يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وكان يعاني من أمراض الكبد، الذي تسبب في دخوله في غيبوبة أكثرة من مرة على مدار الأشهر الماضية.

 

وفاة نجل عادل الفار

كان الفنان عادل الفار قد فجر مُفاجآت مُدوية عن وفاة نجله "شادي" منذ سنوات، موجهًا أصابع الاتهام إلى نفسه، كونه كان مُنشغلًا عنه بسبب ظروف عمله بالتمثيل.
 

وكشف، عن خلافه مع نجله الذي أدى إلى قطيعة بينهما، حتى يوم وفاته بسبب "صُحبة أصدقاء السوء"، بحسب تعبيره.
 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الفار المفاجئة.

 

وقال عادل الفار إن انشغاله عن نجله طوال الوقت بسبب عمله في التمثيل، وإعطاءه الكثير من المال تعويضًا عن الغياب، أدى إلى دخول الابن في دائرة أصدقاء سوء مدمنين على المواد المُخدرة.
 

وواصل حديثه قائلًا: "حدث خلاف بيني وبين نجلي، حينما عرفت أنه يتعاطى المُخدرات، وقاطعته فترةً من أجل مراجعة نفسه، والعدول عن الإدمان".

 

يذكر أن عادل الفار مونولوجست مصري ولد في ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية. 
 

 

بدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون، والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨ "شجيع السيما" ٢٠٠٠ و"زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و" حارة البنات " ٢٠٠٥ و"بون سواريه"٢٠١٠ ومن أهم مسلسلاته "الكومي" ٢٠٠١ و"٩ شارع السلام" ٢٠٠٣ و"دائرة الاشتباه" ٢٠٠٦ و"صاحب السعادة" ٢٠١٤. 

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