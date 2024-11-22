الجمعة 22 نوفمبر 2024
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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30093 طنا تشمل: 11135 طن يوريا و838 طن كلينكر و13020 طن جبس معبأ و5100 طن بضائع متنوعة. 

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37744 طنا تشمل: 9960 طن قمح و3500 طن عدس و16849 طن حديد و3711 طن ابلاكاش و974 طن خشب زان و2750 طن بضائع متنوعة.

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4825 حاوية مكافئة.  

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127255 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208759 طنًا.  

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2395 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبيه، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5194 حركة  .

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