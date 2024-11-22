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أخبار مصر

وزير التموين يعلن مكان افتتاح سوق اليوم الواحد الجمعة المقبل

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بحلوان

 أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتاح  سوق اليوم الواحد  في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، يوم الجمعة المقبل.

وأكد وزير التموين  استمرار الوزارة في تطوير فكرة سوق اليوم الواحد، التي تهدف إلى تسهيل عملية شراء السلع الأساسية في أجواء منظمة وبأسعار تنافسية. 

 

تأتي هذه الافتتاحات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية. 

 

وكان  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  افتتحوا، صباح اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حلوان  . 

 

وأكد وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار، حيث يوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية. 

 

وأشار إلى أن السوق يشهد تطورًا ملموسًا في جميع جوانبه، سواء من حيث المساحات المخصصة للعرض أو تنوع الكميات المعروضة.

 

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور شريف فاروق بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في توفير السلع بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار. 

 

كما توجه بالشكر لأعضاء المجالس النيابية والمحلية على دعمهم المستمر لهذه المبادرة.

 

ولفت الوزير إلى الدور البارز لجهاز حماية المستهلك في مراقبة جودة السلع المعروضة في الأسواق، مع التأكيد على أهمية تفاعل المواطنين عبر الخط الساخن (19588) للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالأسعار أو الجودة.

 

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين هذه الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

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