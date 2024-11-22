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ثقافة وفنون

3.5 مليون جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس

أبطال الهوي سلطان
أبطال الهوي سلطان

 حقق فيلم “الهوى سلطان” إيرادات في ليلة أمس الخميس بلغت 3.5 مليون جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأعمال المعروضة معه.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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