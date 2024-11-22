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ثقافة وفنون

تسريب فيلم «الهوى سلطان» عبر المنصات الرقمية، ومخرجة العمل تعلق

الهوى سلطان.فيتو
الهوى سلطان.فيتو

 علقت المؤلفة والمخرجة هبة يسري على فيديوهات تسريب فيلمها الأول «الهوى سلطان» عبر المنصات الرقمية عقب أيام من طرحه بدور العرض السينمائى.

وقالت هبة يسري: “تصوير الأفلام من شاشة السنيما وعرضها شيء مؤلم جدا بشكل لا يمكن وصفه وفيه انتهاك لحقوق ناس كتير أولهم المشاهد اللي هيشوفه بعدك ولكن اللهم إعطنا القوه لنتحمل الأشياء التي لا نستطيع تغيرها لكن متعمليش تاج بقي من فضلك اعتبرني ست مجنونة ومتعمليش تاج في الفيلم اللي متصور من الشاشة والنبي عشان عايزه أعيش”.

واستطاع فيلم “الهوى سلطان”، بطولة أحمد داود ومنة شلبي، تحقيق إيرادات خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية وصلت لـ"40" مليون جنيه.

قصة فيلم الهوى سلطان 

 تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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أحمد داود ومنة شلبي الهوي سلطان جيهان الشماشرجي فيلم الهوى سلطان سوسن بدر منة شلبي

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