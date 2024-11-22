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رياضة

تشكيل الزمالك أمام المعادي واليخت في الدوري الممتاز للكرة النسائية

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، عن تشكيلة الأبيض، استعدادًا لمواجهة المعادي واليخت، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الزمالك أمام المعادي واليخت 

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - فدوى عصام الدين - مها سامي - أمنية عاطف

خط الوسط: ميرال خضر - حبيبة إسماعيل - أيه إبراهيم - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي  

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد - علياء عطا الله- نور الهدى محمد - حنين هشام - لوجين ياسر - يسرا إبراهيم - ميشلين يني نيكولا - رحمة شعبان - شيماء علي".

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