وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن بني سويف الجديدة، وبدر، والشروق، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية ومخالفات البناء، وضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.



صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفورى مع المخالفات فى مهدها.



وفي هذا الإطار، شن جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة 20 حالة إشغال طريق منها 5 حالات إشغال طريق أمام محال تجارية بمركز المدينة، كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتنفيذ 4 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة امتداد مركز المدينة لمخالفة الاشتراطات البنائية، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، وشرطة المرافق لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول، ودار مصر بالحي المتميز، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات أمام القطع والمحال المخالفة، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، وتحرير محاضر للمخالفين، لافتًا إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية.



وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، استمرار الحملات للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضرورة الالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات استهدفت محيط ميدان الحصري والحي الثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتحفظ على عددٍ من الإشغالات وإزالة اللافتات من عدة مقاه، كما شملت الحملة التحفظ على عداد كهرباء يستخدم لنشاط مخالف.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم شن حملة إزالة لمخالفات البناء، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة النسبة البنائية بالقطعة رقم ٧٩٣ بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، حيث تم فك الشدة الخشبية وإزالة السقف واتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل على القطعة، كما تم تنفيذ إزالة فورية وقطع الحديد للقطعة رقم ١٧ بمنطقة ٤٩ فدانا.

جدير بالذكر، أن الحملات بمدينة 6 أكتوبر تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور المهندس محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز، والمهندس وائل غازى، المشرف على القطاع الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا