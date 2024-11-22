الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

تعليق مثير من رودري عن مفاوضات ريال مدريد وجائزة الكرة الذهبية

رودري
رودري

 تحدث رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية في الفترة الماضية وعدم حضور ريال مدريد للحفل، وأيضًا عن المفاوضات التي أثيرت في الصحافة الإسبانية بشأن رغبة الملكي في التعاقد معه.

 

ونجح لاعب الوسط الإسباني رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد منافسة شرسة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وبعد تأكد نادي ريال مدريد عدم فوز فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية، فإن النادي قرر عدم الذهاب لـ باريس لحضور حفل الأفضل في العالم.

 

وقال رودري في تصريحات حسب برنامج “إل هورميجويرو” الإسباني: “لقد كانت لحظة فوزي بالجائزة وحشية.

وأضاف: “أول شيء هو أن أقول إن ذلك اليوم كان بمثابة قطار ملاهي، كنت متأكدًا من أنني لن أفوز بسبب كل المعلومات التي ظهرت هذا العام بسبب الإصابة، قلت إنني يجب أن أرحل لأنه ليس كل شيء في اليوم التالي كنا نذهب لحضور حفل الكرة الذهبية، ثم يتغير اليوم وتظهر الأحداث بسرعة ومع مرور الوقت يستيقظ التفاؤل”.

وتابع: “أنا وعائلتي قررنا ألا نرفع آمالنا لي في الفوز بالجائزة، الفائز لم يؤكد لي أي شيء حتى فتح ويا الظرف وكان يحمل اسمي”.

وعن عدم حضور ريال مدريد للحفل، قال رودري: “لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد سيحضر حفل كرة ذهبية مرة أخرى من الآن فصاعدًا أم لا”.

وواصل: “لا توجد رسائل من ريال مدريد، لم يأتوا إلى الحفل، لذا من الواضح أنه ليس من المنطقي إرسال رسالة نصية لي بعد ذلك”.

وأكمل: “فينيسيوس هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه رجل ذكي وبمرور الوقت أدرك أنه كلما كان أكثر انتباهًا في الملعب كلما كان أفضل، لديه مجالات للتحسين مثل أي شخص آخر، إنه شاب وسيحتاج إلى الأشخاص الذين ينصحونه جيدًا، لذا فإن وجوده في ريال مدريد أكثر من ذلك، فهو نادٍ ذو قيم، لذلك لا أستطيع أن أقول الكثير”.

وعلق اللاعب الإسباني رودري على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد معه خلال الفترات المقبلة.

قال رودري: “من الواضح أنه عندما يتصل بك ريال مدريد، أفضل نادٍ في التاريخ والأكثر نجاحًا، فهذا شرف كبير، عليك دائما أن تنتبه”.

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رودري ريال مدريد أخبار فريق مانشستر سيتي

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