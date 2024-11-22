الجمعة 22 نوفمبر 2024
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اقتصاد

"الجمارك" تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى لمنع تكدس البضائع

الجمارك، فيتو
الجمارك، فيتو

في إطار سعي الدولة نحو تطوير كافة مؤسساتها من خلال التحول الرقمى لتقديم أفضل مستويات خدمة للمواطنين مع تحقيق أهداف التطوير المطلوبة، وفي ظل التطور السريع للخدمات الرقمية فى مختلف المجالات أصبح التحول الرقمي ورقمنة كافة المعاملات التي تتم بمصلحة الجمارك المصرية ضرورة ملحة لتوفير خدمات مميزة للعاملين والمتعاملين مع الجمارك، وذلك لتحقيق زيادة رضاء العملاء ومنع تكدس البضائع فى الموانى وتخفيض زمن الإفراج وتحقيق رضا العاملين بالجمارك من خلال عرض شكاواهم وحل مشاكلهم.

إعداد منظومة إلكترونية للشكاوى 

وفى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على إتاحة سبل تواصل عصرية بين كافة فئات المجتمع التجارى ومصلحة الجمارك المصرية وبناء على توجيهات وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الجمارك المصرية بدأت المصلحة فى إعداد منظومة إلكترونية للشكاوى وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الفنية للمتطلبات الفنية لتلك المنظومة، وذلك لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا مع ضمان ألا يضار الشاكى جراء تقدمه بشكواه طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.

نطاق منظومة الشكاوى الجارى تنفيذها في الجمارك المصرية

ويتضمن نطاق منظومة الشكاوى الجارى تنفيذها على: ـ
• الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع الجمارك 
التوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن.
أصحاب الشأن.
المستخلصين ومندوبيهم.
• الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية.
هيئات الموانى.
الجهات الخازنة.
مصلحة الضرائب.
الجهات الرقابية (سلامة الغذاء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الكيمياء –.............. ).
• الشكاوى المقدمة من الإدارات الجمركية. 
• الشكاوى المقدمة من موظفي الجمارك. 
• الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد. 
• الشكاوى المقدمة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.
• فرز وتصنيف وتوزيع الشكاوى.
• الرد على الشكاوى.
• تقارير متابعة حالة الشكاوى.


مستخدمو التطبيق
   • صاحب الشأن أوالمفوض عنه أو من ينوب عنه.
   • المخلص الجمركي أو من ينوب عنه.
   • الوكيل الملاحي أو من ينوب عنه.
   • وكيل شحن أو من ينوب عنه.
   • الهيئات / الوزارات / السفارات أو من ينوب عنها.
   • إحدى جهات المجتمع المينائى.
   • الإدارات الجمركية وموظفى الجمارك.
   • موظفى الجمارك.
وتقوم المنظومة على تلقى الشكاوى – الفرز والتصنيف الآلى للشكاوى – توزيع الشكاوى إلكترونيا – الرد على الشكاوى – إتاحة تقارير للمتابعة والتقييم  - الربط مع كافة تطبيقات الشكاوى المعمول بها بالمصلحة – الربط مع منصة الشكاوى بمجلس الوزراء.

إطلاق مصلحة الجمارك منظومة الشكاوى

إن إطلاق مصلحة الجمارك منظومة الشكاوى خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة والوقوف على نقاط الضعف والاختناق من أجل تحقيق المزيد من رضاء العاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحقيق أهداف المصلحة فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى والانتهاء من حالات تكدس البضائع بالموانى وتحقيق أهداف تيسير التجارة وتحقيق العدالة والبت فى الشكاوى الخاصة بالعاملين بالجمارك ومكافحة الفساد.

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الجمارك منصة الكترونية للشكاوى الجمارك المصرية تكدس البضائع زمن الإفراج مصلحة الجمارك المصرية

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