يستقبل فريق الفيحاء، أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وفاز الفيحاء مرة واحدة فقط في 10 مباريات بدوري المحترفين خاضها ضد الأهلي، إذ خسر في 5 وتعادل 4، ولم يحقق الانتصار في مباراتي الموسم الماضي كما فشل في تسجيل أي هدف خلالهما.



ويعاني الفيحاء هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 في منطقة الهبوط برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري السعودي

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء اليوم الجمعة، الموافق 22 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، 2023-2024، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وستجد مباراة الفيحاء وأهلي جدة على إحدى شاشاتها.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: ميندي



خط الدفاع: مجرشي، حامد، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: كيسي، الجهني، محرز.

خط الهجوم: فيجا، البريكان، فيرمينو.

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