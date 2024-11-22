الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

موقف ديبالا من التواجد فى تشكيل روما الأول تحت قيادة رانييري (تقرير)

رانييري
رانييري

لا يزال  كلاوديو رانييري، المدير الفني الجديد لروما، لا يعرف ما إذا كان سيتمكن من الاعتماد على باولو ديبالا في أول مباراة له مع الذئاب منذ عودته إلى النادي للمرة الثالثة.

ويلعب روما أمام نابولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة فوتبول إيطاليا فى تقرير صادر لها اليوم، أن باولو ديبالا لا يبدو لائقًا من الناحية البدنية في ظل غيابه عن المشاركة مع روما من يوم 3 نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن هناك شكوكا لدى رانييري من الاعتماد على ديبالا أمام نابولي في أولى مبارياته مع الفريق.

إعلان روما عن تدريب رانييري للفريق

 وكتب روما، في بيان عبر موقعه الرسمي: "ولد في روما ولطالما كان رومانيستا، رانييري ارتدى قميص الجيالوروسي كلاعب خلال موسم 1973-1974".

وأضاف: "لقد سبق أن درب الفريق مرتين من قبل عامي بين عامي 2009 و2011، وفي 2019 أيضا، هو رمز حقيقي لقيم النادي، وواحد من أكثر شخصيات روما التي تحظى بالاحترام عالميا".

يذكر أن رانييري يعرف دائما بتتويجه بلقب البريميرليج التاريخي موسم (2015- 2016) رفقة ليستر سيتي.

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