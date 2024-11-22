موقف ديبالا من التواجد فى تشكيل روما الأول تحت قيادة رانييري (تقرير)

لا يزال كلاوديو رانييري، المدير الفني الجديد لروما، لا يعرف ما إذا كان سيتمكن من الاعتماد على باولو ديبالا في أول مباراة له مع الذئاب منذ عودته إلى النادي للمرة الثالثة.

ويلعب روما أمام نابولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة فوتبول إيطاليا فى تقرير صادر لها اليوم، أن باولو ديبالا لا يبدو لائقًا من الناحية البدنية في ظل غيابه عن المشاركة مع روما من يوم 3 نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن هناك شكوكا لدى رانييري من الاعتماد على ديبالا أمام نابولي في أولى مبارياته مع الفريق.

إعلان روما عن تدريب رانييري للفريق

وكتب روما، في بيان عبر موقعه الرسمي: "ولد في روما ولطالما كان رومانيستا، رانييري ارتدى قميص الجيالوروسي كلاعب خلال موسم 1973-1974".

وأضاف: "لقد سبق أن درب الفريق مرتين من قبل عامي بين عامي 2009 و2011، وفي 2019 أيضا، هو رمز حقيقي لقيم النادي، وواحد من أكثر شخصيات روما التي تحظى بالاحترام عالميا".

يذكر أن رانييري يعرف دائما بتتويجه بلقب البريميرليج التاريخي موسم (2015- 2016) رفقة ليستر سيتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا