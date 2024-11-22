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رياضة

كولر يراجع خطة مباراة الاتحاد مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب السلام

كولر
كولر

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري الليلة على ستاد السلام، وتشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري الليلة فى الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الاتحاد الليلة 

 محمد الشناوي ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكهربا.

 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

 يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

 من المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

 يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

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