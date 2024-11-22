147 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بقنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا العديد من الحملات على الأسواق والمجال التجارية بهدف استقرار الأسعار ومنع احتكار السلع وذلك في ضوء رؤية الدكتور وزير التموين للارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة رغيف الخبز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المنتج وأيضًا الاهتمام بتوفير السلع الأساسية والعمل على زيادة المخزون من تلك السلع.

مديرية التموين والتجارة الداخلية

وفي إطار توجيهات محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين بشأن الرقابة وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار علي أرض الواقع فقد قامت مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بتشكيل حملات على مستوى دائرة مراكز وقرى محافظة قنا لمراقبة المنشات التموينية وكافة الانشطه التجاريه استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة.

قطاع المخابز بقنا

تم المرور علي المخابز البلدية والسياحية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وتم تسجيل المخالفات التالية:



تحرير 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات،تحرير 12 محضرًا عدم الإعلان عن قائمة التشغيل،تحرير 14 محضر عدم نظافة أدوات العجن.



تحرير 8 محاضر عدم إعطاء بون للمواطن،تحرير 2 محضر تصرف فى دقيق مخابز وتم ضبط 3 جوال دقيق مدعم.

قطاع محلات الجزارة ومبادرات بيع اللحوم

وتم المرور علي محلات الجزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني فقد يتم بيع اللحوم البلدية للمواطنين بسعر (310) للكيلو لحوم بلدية مذبوحة داخل المجازر الحكومية وأيضًا طرح لحوم (سوداني بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة) بأسعار تبدأ من (285) جنيهًا للكيلو للحوم السوداني واللحوم الهندي (195 للكيلو) والدواجن المجمدة أسعارها (135 للكيلو)، وقد تم تحرير 2 محضر للذبح خارج المجازر الحكومية.

قطاع الأسواق بقنا

تم المرور على أسواق الخضراوات والفاكهة للوقوف على الإعلان عن أسعار الخضر والفاكهه وشهدت أسواق محافظة قنا استقرارًا في الأسعار في الفترة الماضية وقد تم تسجيل المخالفات الآتية، وهي تحرير 74 محضرًا عدم إعلان الأسعار.



وتحرير 8 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط ( 10 كجم علف دواجن دواجن ولفات ارز و500 كجم كبريتان زراعية و48 علبة شاي و2 قاروصة سجائر)، تحرير 2 محضر عدم وجود ميزان، وتحرير 16 محضر سلع مجهولة المصدر.

قطاع محطات الوقود بقنا

تم المرور على المحطات الوقود وتم رصد المخالفات التالية وتم تحرير 2 محضر تجميع مواد بترولية وتم ضبط 40 لتر سولار.

قطاع البدالين التموينيين بقنا

تم المرور علي المنشآت التموينيه البدالين التموينيين وتم رصد المخالفات التالية وتم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر.

قطاع خدمات البطاقات الذكية

وقامت المديرية بإصدار بطاقات تموينية للمواطنين طالبي الخدمة بعدد (483 بطاقة) تم تصنيفها مابين فصل اجتماعي وبدل تالف وفاقد.

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