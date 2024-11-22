للمباراة الثانية على التوالي، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام المصري

يستمر ناصر منسي في قيادة هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمعهما غدا في الدوري الممتاز.

ناصر منسي مهاجم الزمالك

وعلمت فيتو أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك استقر على استمرار ناصر منسي مهاجما للفريق للمباراة الثانية على التوالي بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وشارك ناصر منسي أساسيا في مباراة الزمالك وسموحة الماضية واستطاع تسجيل هدف في الدقائق الأولى من المباراة.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.



موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

الزمالك

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

وتأكد افتقاد الزمالك أمام المصري كل من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

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