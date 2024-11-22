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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.  

الزمالك 
الزمالك 

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي 

وتأكد افتقاد الزمالك أمام المصري كلا من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي،  ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي. 

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

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