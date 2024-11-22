وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات يصل مطار القاهرة الدولي

استقبل مطار القاهرة الدولي، سيليندا سوسا وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات، لترأس وفد بلادها في الجولة الرابعة لآلية المشاورات السياسية المصرية البوليفية مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات

من المقرر أن تلتقي الوزيرة البوليفية خلال الزيارة بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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