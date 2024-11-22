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رياضة

أحمد بلال: كهربا ليس جاهزا لقيادة هجوم الأهلي حاليا والزمالك يضم رديف الأهلي

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، من الأفضل أن يدفع بـ طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح في غياب وسام أبوعلي خصوصا في ظل الحالة الايجابية التي ظهر عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه من الصعب وجود سمير محمد بشكل أساسي أمام الاتحاد السكندري.

 

وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك مباريات سهلة يقوم كولر بتجربة بعض العناصر فيها، لكن الأهلي في بداية الموسم يريد حصد العديد من النقاط، والاتحاد السكندري لديه 6 نقاط، وسيقاتل أمام الأهلي، وبالتأكيد كولر سيدفع بتشكيل الفريق الأساسي، وكهربا بعيد عن المستوى ومن الصعب أن يقود الهجوم لذلك أتوقع أن يلعب طاهر، لكن الأمر محير خصوصا أن الأخير يقدم مستوى رائع في مركز الجناح خلال المواجهات الأخيرة".

بلال يشيد باهر محمد طاهر

وأضاف: "هناك لاعبين آخرين في مركز الجناح حال وجود طاهر مهاجم صريح، منهم رضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو، مركز رأس الحربة يحتاج للاعب جاهز 100% وموفق في الفترة الأخيرة ولذلك أتوقع مشاركة طاهر بشكل أساسي".

 

بلال ينتقد صفقات الزمالك 

وأكمل: "لماذا يضم الزمالك دائما عناصر من رديف الأهلي؟، هناك لاعبين ترحل لسوء مستواهم، ونجد الزمالك يفاوضهم بشكل غريب".

وتابع: "هل الزمالك سيكون قادر على التجديد لزيزو بالأرقام المتداولة، وهل سيتم توزيع الميزانية على 3 لاعبين مثلا؟!، الزمالك ميزانيته مثلا 400 مليون في الموسم، ولاعب واحد فقط يريد 100 مليون، بينما لاعب أساسي بجواره يتقاضى 7 مليون، بالتأكيد هناك فوارق ولكن ليس لهذه الدرجة".

وأتم: "الأهلي سوف يفوز على الاتحاد السكندري بنسبة كبيرة، ومن الممكن انتهاء لقاء الزمالك والمصري بالتعادل".

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الأهلي أحمد بلال الزمالك

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