طرق الصيانة الدورية للسيارات الحديثة في الشتاء

يواصل البحث المستمر عن طريق الصيانة الدورية للسيارات في فصل الشتاء، لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحفاظ على أداء المحرك، وتقليل احتمالات الأعطال المفاجئة، بجانب ذلك تحسين قيمة إعادة بيع السيارة، وتعزيز الأمان على الطرق.



طرق الصيانة الدورية للسيارة في الشتاء

ونرصد في التقرير التالي، خطوات صيانة السيارات في فصل الشتاء وإطالة عمرها لتجنب الأعطال المفاجئة على الطرق العامة وهي كالتالي:

1 – تغيير زيت المحرك بانتظام أمر ضروري، ويُعتبر زيت المحرك أحد العناصر الأساسية للحفاظ على تشغيل سلس للمحرك. ينصح بتغيير الزيت كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر حسب نوع الزيت المستخدم.

2 –يتعرض نظام التبريد لضغط كبير. تأكد من أن مستوى سائل التبريد كافٍ وخالٍ من الشوائب، وقم بتنظيف الرادياتير بشكل دوري.

3 – تأكد من ضبط ضغط الإطارات وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. انخفاض الضغط يؤثر على استهلاك الوقود ويزيد من احتمالية تلف الإطارات.

4 – تحقق من شحن البطارية ونظافة الأقطاب. في المناطق ذات الحرارة العالية، يمكن أن تتعرض البطارية للتلف بشكل أسرع، لذا يجب استبدالها عند ملاحظة ضعف في الأداء.

5 – تأكد من أن نظام الفرامل يعمل بكفاءة عالية. إذا لاحظت أي أصوات غريبة أو ضعف في الاستجابة، قم بفحص وتغيير وسائد الفرامل عند الحاجة.



6 – الفلاتر المتسخة تؤدي إلى انخفاض أداء السيارة وزيادة استهلاك الوقود. احرص على تنظيف أو استبدال فلاتر الهواء والوقود كل 15,000 إلى 20,000 كيلومتر.

7 – التأكد من أنظمة الإضاءة والمساحات

تحقق من عمل جميع المصابيح بشكل صحيح، واستبدل المصابيح التالفة فورًا. كما يجب فحص مساحات الزجاج الأمامي والخلفي وتغييرها عند ظهور أي تلف.

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