19 عاما من العمل، رئيس البعثة المكسيكية تكشف تفاصيل ترميم «TT39» بالأقصر (فيديو)

كشفت جابريلا أراتشي، رئيس البعثة المكسيكية، تفاصيل أعمال ترميم وإظهار نقوش المقبرة «TT39» في البر الغربي بالأقصر للكاتب الفرعوني «بوي ام رع» والتي بدأت أعمال منذ 19 عاما.

مقبرة الكاتب بوي ام رع

وقالت الدكتورة جابريلا أراتشي رئيس البعثة المكسيكية بالأقصر، لـ«فيتو»: إنه جرى تقسيم العمل على 3 مراحل طوال الأعوام الماضية، وتم اكتشاف قطع كانت قد تتعرض للهنب والسرقة، لكن تم إعادتها إلى مكانها، بالجزء الخارجي للمقبرة، وأن من أفضل الأعمال التي قامت بها البعثة، إذ إن القطع الأثرية كانت موضوعة في أكياس فمن السهل سرقتها.

البعثة المكسيكية في الأقصر

وأكدت رئيس البعثة المكسيكية، أنها لم تعرف حجم الأموال التي أنفقت على مشروعات الترميم بالتحديد، نظرا لكل مرحلة كانت تتطلب مبالغ مالية متفاوتة، لكن العمل في المقبرة TT39 بمثابة أغلى وأثمن من الجوهرة، ولفتت إلى أنه يجرى ترميمات داخل إحدى مقابر الفراعنة بمنطقة العساسيف.

ترميم قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة

يذكر أن المقبرة ذات أبعاد تتمثل في 16,77 متر طول، 12,15 متر عرض، و3,79 متر ارتفاع، تم نحتها فى طبقة صخرية من الحجر الجيرى، بها فناء خارجى به رواق، وممر يؤدى إلى ثلاث غرف داخلية مزخرفة ومتعددة الألوان.



وتعد المقبرة رمزا هاما للفن المعماري والجنائزي الذى يميز مقابر النبلاء المصريين من الأسرة الثامنة عشر، أي 1500 عام قبل الميلاد تقريبا، وهى مقبرة الكاهن بوي ام رع، الذى شغل منصب الكاهن الثانى للإله أمون أثناء حكم الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث.



ومنذ عام 2005، قامت البعثة الأثرية المكسيكية، تحت قيادة الدكتورة جابريلا أراتشى، وعضوية عدد كبيرا من علماء الآثار، والمتخصصين فى الترميم، والمؤرخين والخطاطين المكسيكيين ببذل جهود دؤوبة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام، وطوال فترة المشروع استطاع فريق العمل من ترميم قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة.

كما تم استخدام وسائل ترميم مستدامة لفترة طويلة للتأكد من الحفاظ على هذا الكنز الثقافى للأجيال القادمة، ويعد مشروع للتعاون الدولى يصب فى مصلحة التراث الثقافى يعبر مشروع ترميم مقبرة 39 TT عن إلتزام المكسيك بالحفاظ على التراث الثقافى للبشرية، وعلى مدى عمق أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمكسيك، إذ قام فريق العمل بالبعثة المكسيكية، بمساندة ما بين 15 و50 عاملا مصريا، فى فترات العمل المختلفة بالمقبرة ببذل جهود مشتركة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام.



كان حضر افتتاح مقبرة 39 TT، الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الأثار المصرية، ممثلا عن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، كما حضر المؤتمر الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والدكتور الدكتور بهاء عبد الجابر، المدير العام لآثار البر الغربى بالأقصر، وحظي المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار والمصريات الشهير، ووزير الآثار المصرى الأسبق، والذى شهد بداية أعمال ترميم البعثة بالمقبرة.

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