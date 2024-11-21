الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خدمات

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

المرور، فيتو
المرور، فيتو

حدد قانون المرور 8 حالات لرد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة للمرور، وفي حال امتناع مالك السيارة تؤول قيمة التأمين الذي قام بسداده في المرور إلى الدولة وذلك عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها.

وفيما يلي نستعرض حالات رد اللوحات المعدنية للمرور: 

1-عند سحب ترخيص المركبة.

2-عند انتهاء ترخيص المركبة (فى اليوم التالى على الأكثر).

3-عند الاستغناء عن تسييرها.

4-إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد 15، 17، 19 من القانون.

5-عند سحب اللوحات المعدنية وفق المادة 14 من القانون. 

6-إذا امتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص إسترداد اللوحات وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت ما زالت مسيرة. 

8 -وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الامتناع عن التسليم وعند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون المرور اللوحات المعدنية ترخيص المركبة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري للسيسي: هون على نفسك، والرئيس باكيا: هما يومين على وش الدنيا (فيديو)

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو)

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبوري وانخفاض البلطي في سوق العبور

السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو)

خبيرة تكشف تأثير تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية

منوعات

المزيد

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعد بن أبي وقاص

هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

معنى سابغات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية