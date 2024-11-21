8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

حدد قانون المرور 8 حالات لرد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة للمرور، وفي حال امتناع مالك السيارة تؤول قيمة التأمين الذي قام بسداده في المرور إلى الدولة وذلك عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها.

وفيما يلي نستعرض حالات رد اللوحات المعدنية للمرور:

1-عند سحب ترخيص المركبة.

2-عند انتهاء ترخيص المركبة (فى اليوم التالى على الأكثر).

3-عند الاستغناء عن تسييرها.

4-إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد 15، 17، 19 من القانون.

5-عند سحب اللوحات المعدنية وفق المادة 14 من القانون.

6-إذا امتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص إسترداد اللوحات وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت ما زالت مسيرة.

8 -وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الامتناع عن التسليم وعند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها.

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