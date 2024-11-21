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رياضة

الزمالك يكرم أعضاء الجمعية العمومية المتميزين علميًا وثقافيًا ومهنيًا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

نظم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يومًا للتميز العلمي والثقافي والمهني، وذلك لتكريم الأعضاء المتميزين، الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالاتهم المختلفة.

حفل في الزمالك لتكريم الأعضاء 

وشهد حفل الزمالك اليوم، تكريم أعضاء الجمعية العمومية، الذين حصلوا على أوسمة وجوائز تقديرية، وكذلك الذين ترقوا إلى أعلى الدرجات المهنية، وأيضًا التفوق العلمي، بالإضافة إلى أصحاب المؤلفات والإصدارات الأدبية، وأصحاب الإسهامات الفنية المتميزة.

وحضر حفل القلعة البيضاء، الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة: الكابتن أحمد سليمان، نيرة الأحمر، رامي نصوحي، وأحمد خالد حسنين، إلى جانب الدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي.

وتخلل الحفل توزيع ميداليات وشهادات تقديرية على المكرمين، في أجواء احتفالية تعكس التزام مجلس إدارة النادي بدعم أعضائه وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات في كل المجالات.

ومن جانبه أكد الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك، أن هذا الحدث يمثل جزءًا من رؤية النادي الشاملة لتعزيز الإبداع والابتكار، وترسيخ دور النادي كمؤسسة داعمة للتفوق، ليس فقط في الرياضة، ولكن في كافة المجالات.

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