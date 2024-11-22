BMW وهيونداي وكيا الأبرز، الخدمات الحكومية تعلن عن مزاد سيارات جديد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن جلسة مزاد مركبات نيابات «السويس» بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥.

مزاد مركبات نيابات السويس

ويضم المزاد سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب ونقل وموتوسيكلات وتروسيكلات ومقطورات.

وجاءت ماركات السيارات كالآتي:

(كيا - هيونداي - نصر - جيلي - إسكودا - شيفروليه - تويوتا - فيات - سوزوكي - داتسون - BMW - ميتسوبيشي - مرسيدس - - مازدا - افيكو - بيجو - بيدفورد - نيسان - ايسوزو - رينو. بروتون - جراند شيروكي - دايون - حوا - بجاج - هوجن - حلاوة - وينج - هوندا - فانتوم - ماجروس - كرايسلر - داتسون).

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، مشيرة إلى أن ثمن كراسة الشروط للدخول في المزاد ٤٠٠ جنيه.

مركبات نيابات السويس

تقام جلستا المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى ش البحر الأعظم - الجيزة - الساعة ١٢ ظهرًا.

ويعد تأمين دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه عشرة آلاف جنيه». ٣٠ فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال ١٥ يومًا البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ۲ البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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