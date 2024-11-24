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مصر السادس.. أغلى منتخبات أمم أفريقيا 2025 في القيمة السوقية (إنفوجراف)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

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المغرب منتخب المغرب مصر أمم إفريقيا الجزائر نيجيريا كوت ديفوار السنغال

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