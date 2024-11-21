عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش فيلم مش محترم ولازم نمحي من ثقافتنا هذا الأمر

أكد الفنان عمرو سعد، أن فكرة تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية لا يصح، مشيرا إلى أن الفيلم يمر على الرقابة أولا.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي: لازم فكرة تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية تتمحي من ثقافتنا ومفيش فيلم مش محترم، في أفلام مافيا في أمريكا أخدت الأوسكار.

وتابع أنه من الصعب في الوقت الحالي عمل تاريخ مثل أم كلثوم وعبد الحليم ، موضحا: “في ناس ممكن تدفع مليارات علشان تبقى زي أم كلثوم ومش هتعرف”.

وأشار عمرو سعد إلى أنه مهتم حاليا بالأفلام التسجيلية وأصبح غير مهتم بالقراءة عكس السابق.

أيام القاهرة لصناعة السينما

جاءت ندوة عمرو سعد ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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