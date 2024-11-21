الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات.

تعزيز قدرات الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية بهدف زيادة معدلات التصدير، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن هناك تحديات تواجه المستثمرين في بعض المناطق، مثل منطقة قناة السويس، حيث تتداخل المسؤوليات بين جهات متعددة. وذكر مثالًا لمستثمر في قطاع الإلكترونيات يواجه مشكلة بسبب فرض رسوم إضافية بنسبة 5%، مؤكدًا أنه يجري التنسيق لحل مثل هذه المشكلات وتبسيط الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا