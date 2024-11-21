فحص وعلاج 9895 رأس ماشية في قافلة بيطرية بـ 4 محافظات

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية أربع قوافل بيطرية مجانية تجوب القرى والأرياف المصرية في أربع محافظات خلال شهر نوفمبر.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

حملة تحصين المواشى

حيث تم تنظيم قوافل علاجية وارشادية في قرية بني عمار بمحافظة سوهاج، وقافللة في قرية ابو تمادة بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وقرية طه شبرا بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وقافلة في قرية تطاي بمركز سنطا بمحافظة الغربية.

وتم فحص أكثر من 3795 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بالإضافة إلى فحص من 6100 طيور (الحمام- البط- الدجاج).

قدمت هذه القوافل إلى خدمات بيطرية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، وقد شارك في تنظيم هذه القوافل المعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعاون جمعيات المجتمع المدني وشركات الادوية.

وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه القوافل من المبادرات الهامة التي تساهم بشكل كبير في دعم المربين وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات، وتقوم القوافل بتوعية المربين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات وتطبيق نظام الأمن الحيوي في المزارع، وطرق الوقاية من الأمراض، وأفضل الممارسات في تربية الحيوانات مما ينعكس إيجابًيا على العائد الاقتصادي للمربين والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتوفر القوافل الدعم المباشر للمربين في القرئ حيث قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات البيطرية ورفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتوفر القوافل التوعية اللازمة للمربين بالقرى للممارسات البيطرية والرعاية الامنة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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