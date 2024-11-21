حبس المتهم باختلاس 28 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس موظف متهم بالكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله في إحدى الشركات بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم باختلاس 28 مليون جنيه من شركة بالجيزة



ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي نفذها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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