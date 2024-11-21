وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7%

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و7%، وهو ما يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي والتنفيذي.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الخطيب أن الدولة تعمل على جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لوضع إطار واضح يدعم هذه الجهود

وأكد أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين كافة القطاعات الحكومية.

وأشار إلي أهمية عرض الخطط والمستهدفات على القيادة السياسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التنموية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا