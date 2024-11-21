الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7%

نمو اقتصادي
نمو اقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و7%، وهو ما يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي والتنفيذي.

 

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الخطيب أن الدولة تعمل على جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري. 

 

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. 

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لوضع إطار واضح يدعم هذه الجهود

وأكد أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين كافة القطاعات الحكومية.

وأشار إلي  أهمية عرض الخطط والمستهدفات على القيادة السياسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التنموية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب

مواد متعلقة

وزير الاستثمار: خطة لتعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص

حسن الخطيب: إصلاحات ضريبية شاملة لتقليل الرسوم وتخفيف الأعباء على المستثمرين

وزير الاستثمار: استراتيجية شاملة لتنظيم قطاع تصنيع السيارات بالتعاون مع القطاع الخاص

"التصديري للحاصلات": الإنتاج الزراعي أحد أهم عوامل رفع القيمة المضافة للصناعة

وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تمثل 10% من الناتج القومي

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو)

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

منوعات

المزيد

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سابغات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة سبأ

دعاء ليلة الجمعة، أدعية فيها الخير والبركة

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية