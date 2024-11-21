وزير الاستثمار: خطة لتعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، أن هناك توجهًا واضحًا لدى الدولة يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العامة عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة

وأشار إلى أن إدارة هذه الأصول ستتم من خلال نماذج عمل مبتكرة تعتمد على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تمكنت من جمع عدد من الكيانات التي يمكن طرحها للمستثمرين

برنامج الطروحات يتم تنفيذه حاليًا بأسلوب جديد ويراعي الشفافية

وأشار أن برنامج الطروحات يتم تنفيذه حاليًا بأسلوب جديد ومختلف تمامًا يراعي الشفافية والكفاءة.

و أضاف أن الوزارة تعمل على معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان سهولة أداء الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد والتوجه نحو قطاعات جديدة وآليات مبتكرة

وفيما يتعلق بالتوسع في القطاعات الاستثمارية، أكد الوزير أن هناك دراسة مستمرة لفرص استثمارية جديدة تشمل قطاعات مثل المطارات وغيرها.

أهمية نظام "الرخصة الذهبية"

أشار إلى أهمية نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يمثل خطوة محورية لتسهيل دخول الاستثمارات وتسريع الإجراءات.

وعن تطورات ملف تحسين بيئة الأعمال، أوضح الوزير أن الجهود مستمرة لمعالجة المعوقات التشريعية والإجرائية، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.

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